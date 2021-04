Die Polizei hat in Heidelberg eine 57 Jahre alte Frau gefasst. Sie soll am vergangenen Mittwoch am Stuttgarter Hauptbahnhof versucht haben, ein kleines Mädchen aus einem fremden Kinderwagen zu nehmen. Die Mutter hatte die Frau nach einem kurzen Gerangel in die Flucht schlagen können. Die 57-Jährige sei noch am selben Abend aufgegriffen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.