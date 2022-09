Unwetter: Bach überflutet Kläranlage in Plieningen

per Mail teilen

Die Kläranlage Plieningen wurde in der Nacht auf Mittwoch durch starke Regenfälle überflutet. Dabei gilt das Werk eigentlich als geschützt gegen besonders starkes Hochwasser.

Der Bach Körsch hat in der Kläranlage des Stuttgarter Stadtbezirks Plieningen für eine Überflutung gesorgt. Er war stark angeschwollen und drückte in der Nacht auf Mittwoch ins Klärwerk. Wie das Personal am Morgen feststellte, wurden dadurch unterirdische Gänge und Technikräume überflutet. Der Betrieb des Klärwerks war davon nach Angaben des Betreibers nicht beeinträchtigt.

Feuerwehr brauchte fünf Stunden zum Abpumpen

Feuerwehren aus dem Kreis Esslingen und Stuttgart rückten am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr mit 17 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften an. Trotz des Einsatzes von anderthalb Dutzend Pumpen benötigten die Helferinnen und Helfer fünf Stunden zum Abpumpen der rund 3.000 Kubikmeter Wasser. Beendet war der Einsatz erst gegen 15:30 Uhr.

Wasser aus Keller der Kläranlage war nicht belastet

Messungen des Labors des Klärwerks vor dem Abpumpen hätten ergeben, dass das Wasser nicht von Abwässern belastet war, sagte Gerhard Hanekamm, Stadtbrandmeister von Ostfildern.

"Das war reines Körsch-Wasser."

Die Stadt im Kreis Esslingen war für den Einsatz verantwortlich. Denn trotz des Namens der Anlage und der Zuständigkeit der Stuttgarter Stadtentwässerung steht sie auf der Gemarkung von Ostfildern und somit im Kreis Esslingen.

Stadtentwässerung geht von sechsstelligem Schaden aus

Boris Diehm, Leiter der Abteilung Klärwerke und Kanalbetrieb der Stadtentwässerung Stuttgart, schätzt den entstandenen Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Als Ursache für die Überflutung sieht er eine Verkettung unglücklicher Umstände: Das Hochwasser der Körsch sei zeitlich mit der Inbetriebnahme eines neuen Sandfilters zusammengefallen. Infolgedessen sei das Klärwerk nicht wie sonst vor den Fluten der Körsch geschützt gewesen.

Klimawandel stellt Kläranlagen von Herausforderungen "Natürlich bereitet uns der Klimawandel Kopfzerbrechen", sagt Boris Diehm von der Stadtentwässerung Stuttgart. Starkregen-Ereignisse wie das Unwetter von Dienstag auf Mittwoch auf den Fildern werden zunehmen und die Kläranlagen überfordern. Aber auch die langen Trockenphasen beeinträchtigen die Stadtentwässerung - und zwar neben der Klärwerke auch die Kanalisation. Fällt diese trocken, beginnt sie zu stinken. Einige Bäche wie die Körsch haben nur noch deshalb das ganze Jahr über verlässlich Wasser, da Klärwerke Wasser einleiten. Das, so Diem, verlange von den Anlagen, dass sie die Abwässer so gut wie möglich reinigen.

Auch der Flughafen nutzt das Klärwerk bei Plieningen

Eigentlich gilt die Kläranlage als gegen ein Hochwasser geschützt, das statistisch gesehen einmal in hundert Jahren besonders heftig erwartet wird. In der Anlage werden neben Abwässern aus Stuttgarter Stadtbezirken und Stadtteilen wie Plieningen, Fasanenhof und Hohenheim auch Wasser aus mehreren Fildergemeinden im Kreis Esslingen geklärt. Auch der Flughafen Stuttgart nutzt die Anlage.