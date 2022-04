Rems-Murr-Kreis: Kita-Betrieb von Warnstreiks betroffen

Im Rems-Murr-Kreis könnte am heutigen Dienstag der Betrieb von Kitas und anderen sozialen Einrichtungen beeinträchtigt werden. Grund dafür ist, dass die Gewerkschaft ver.di ihre Warnstreiks dort im Kreis schwerpunktmäßig fortsetzt. So plant ver.di Warnstreiks in Waiblingen, Schorndorf, Leutenbach, Urbach, Weissach im Tal, Backnang, Fellbach, Winnenden sowie im Landratsamt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass Erzieherinnen und Erzieher in den Tarifverträgen höher eingruppiert und dadurch besser bezahlt werden. Die Arbeitgebervereinigung VKA hatte diese Vorschläge nach der letzten Verhandlungsrunde im März hingegen als realitätsfern und nicht umsetzbar bezeichnet.