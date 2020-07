Der Corona-Verdacht in der Kita Spitzholz in Sindelfingen (Kreis Böblingen) hat sich bestätigt. Die Einrichtung bleibt laut Stadtverwaltung zwei Wochen lang geschlossen - in weiteren Kitas gibt es Verdachtsfälle.

Zwei Kinder in der Kita Spitzholz in Sindelfingen sind an Covid-19 erkrankt. Seit dem 7. Juli ist die Einrichtung geschlossen und das soll auch noch zwei Wochen so bleiben. Knapp 50 Kinder sowie ihre Erzieher sind betroffen und müssen in Quarantäne, so die Stadtverwaltung. Das Gesundheitsamt leite alle notwendigen Maßnahmen ein, um Kontaktpersonen zu testen. Dauer 1:10 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Nach Corona-Infektionen in Kita: Kontaktpersonen sollen ermittelt werden Wegen zwei Corona-Ansteckungen in einer Kita in Sindelfingen (Kreis Böblingen) muss die Einrichtung für zwei Wochen geschlossen bleiben. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Nun sollen die Kontaktpersonen ermittelt werden. Video herunterladen (2,7 MB | MP4) Bei Verdachtsfällen werden Kitas geschlossen Oberbürgermeister Bernd Vöhringer (CDU) sagte in einer Videobotschaft, dass die beiden aktuellen Infektionsfälle zeigten, dass das Virus weiterhin allgegenwärtig sei. Der Gesundheitsschutz habe oberste Priorität, deswegen schließe man bei begründeten Verdachtsfällen Kitas grundsätzlich. Vier weitere Einrichtungen betroffen Diese Maßgabe trifft aktuell noch vier weitere Kitas in Sindelfingen, in denen es Corona-Verdachtsfälle gibt. Daher hat die Stadt die Kitas Karl-Hummel und Eschenried geschlossen, außerdem der Krippenbereich der Kita Brunnenwiese und den Ü3-Bereich der Kita Feldbergstraße.