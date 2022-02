Todesschütze von Kirchheim war Polizist beim Landeskriminalamt

Am Mittwochabend hat ein 59-Jähriger in einem Supermarkt in Kirchheim/Teck erst seine Ehefrau erschossen und dann sich selbst. Der Mann war Angehöriger des Landeskriminalamts.

Der 59-Jährige Polizist hatte am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr in einem Biomarkt in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) mit seiner Dienstwaffe die von ihm getrennt lebende 58-jährige Ehefrau erschossen. Das teilten die Kriminalpolizei Reutlingen und die zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstagvormittag mit. Opfer war Angestellte im Biomarkt Das Opfer war Angestellte des Supermarkts. Sie wurde im Eingangsbereich des Marktes tot aufgefunden. Im Anschluss an die Tat tötet sich der Mann selbst in seinem Auto. Der Wagen war auf dem Parkplatz vor dem Tatort abgestellt. Der Mann war beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg tätig. Polizei vermutet Tatmotiv im privaten Bereich "Derzeit gibt es keinen erkennbaren dienstlichen Bezug für die Tat. Vielmehr spricht alles dafür, dass das Motiv im privaten und familiären Bereich zu suchen ist", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Melanie Rischke, dem SWR. Die Ermittler prüfen jetzt, ob es Anzeichen für unsachgemäßen Umgang mit der Dienstwaffe bei dem LKA-Mann gab - nach derzeitigem Stand deutet aber nichts darauf hin. Bei der Tat gab es keine Schüsse auf Dritte. Das hatte das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen dem SWR bestätigt.Noch in der Nacht hatte die Polizei mit der Spurensicherung begonnen. Zeugen des Vorfalls werden von der Polizei gebeten, sich beim Polizeirevier in Kirchheim zu melden.