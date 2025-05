Bei einer Messerattacke am Wochenende in Kirchheim/Teck ist ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 23-jähriger Mann. Er sitzt in Untersuchungshaft.

In Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ist ein 23-Jähriger nach einem Messerangriff festgenommen worden. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag mit. Demnach hatte der Mann bereits am vergangenen Samstag einen 28-jährigen Bekannten attackiert und schwer verletzt. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Mann soll unvermittelt Messer gezogen und zugestochen haben Zwischen dem Tatverdächtigen und dem 28-jährigen Opfer soll es am Samstagmittag einen Streit auf offener Straße gegeben haben. Laut Polizei war der 23-Jährige direkt danach für einige Minuten weggegangen. Dann aber sei er zurückgekehrt, habe plötzlich ein Messer gezogen und auf den anderen Mann eingestochen. Ein Zeuge, der die Tat beobachtete, habe gedroht die Polizei zu rufen. Daraufhin habe der Tatverdächtige das Messer fallen lassen und sei geflüchtet. Messerattacke in Kirchheim/Teck: Polizei ermittelt Die Polizei konnte den 23-Jährigen nur wenig später in der Nähe des Tatorts festnehmen. Dabei soll er keinen Widerstand geleistet haben. Das 28-jährige Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die näheren Umstände der Tat.