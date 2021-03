Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hat heute zugunsten einer Pflegeheimbetreiberin aus Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) entschieden, die gegen die Testpflicht in ihrer Einrichtung geklagt hatte. Eigentlich muss sich das Personal in Pflegeheimen laut der baden-württembergischen Corona-Verordnung drei Mal in der Woche auf Corona testen lassen. Der Anwalt der Klägerin argumentierte, dass die anlasslosen Testungen einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen darstelle. Außerdem seien die häufigen Tests nach derzeitigem Stand auch nicht erforderlich, außer, in der Einrichtung käme es vermehrt zu Corona-Fällen oder die Inzidenz sei in dem Landkreis besonders hoch. Das sei in dem betreffenden Heim aber nicht der Fall gewesen.