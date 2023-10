In Kirchheim unter Teck hat es am Sonntag offenbar einen Streit zwischen zwei Männern gegeben. Einer der beiden hatte ein Messer dabei und soll damit den anderen niedergestochen haben.

In der Innenstadt von Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist am Sonntagnachmittag ein 34-jähriger Mann schwer verletzt worden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen 45-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort festgenommen.

Streit auf offener Straße: Mann wird in Kirchheim niedergestochen

Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Nach bisherigen Ermittlungen war dem Messerangriff offenbar ein Streit auf offener Straße vorausgegangen - erst mit Worten, dann sei der Streit offensichtlich eskaliert. Dabei habe der Ältere ein Messer gezogen und damit mehrmals auf seinen Kontrahenten eingestochen. Rettungskräfte fanden das lebensgefährlich verletzte Opfer in der Nähe des Tatorts und brachten ihn in eine Klinik. Nach einer Operation sei er mittlerweile in einem stabilen Zustand, teilte eine Polizeisprecherin am Montagvormittag auf SWR-Nachfrage mit.

Der 45-jährige Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen werden. Das Messer, mit dem die Tat begangen worden sein soll, wurde bei ihm sichergestellt. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.