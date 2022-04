Drei ausgerissene Kälbchen halten die Polizei in Atem

Drei ausgebüxte Kälbchen haben über mehrere Stunden die Polizei in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) auf Trab gehalten. Die Polizei hatte einen Anruf bekommen, dass sich ein junges Kalb in der Kirchheimer Innenstadt aufhalte. Darauf folgten laut einem Sprecher immer mehr Anrufe von Zeugen, die das Tier gesehen hatten - unter anderem am Fluss Lindach. Dort konnten etliche Helfer das Kälbchen schließlich aus dem Wasser retten. In der Zwischenzeit waren bei den Beamten Anrufe wegen zwei Kälbern eingegangen, die ausgerissen waren. Die beiden konnten am Ortsrand eingefangen werden. Mehr als fünf Stunden hatten die Helfer am Ende gebraucht, bis sie alle drei Kälber wieder wohlauf zu ihrem Besitzer auf eine Weide bringen konnten.