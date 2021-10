Zum 95. Geburtstag: Kirchen danken in Evangelischer Akademie Theologe Jürgen Moltmann

per Mail teilen

Die beiden großen Kirchen haben bei einer Ehrenveranstaltung in der Evangelischen Akademie Bad Boll (Kreis Göppingen) dem Theologen Jürgen Moltmann für sein Lebenswerk gedankt. Die Tagung hatte anlässlich des 95. Geburtstags Moltmanns stattgefunden. Der Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, würdigte Moltmann am Sonntag als "großen Lehrer der Kirche". Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, nannte Moltmann einen "tiefgründigen Zeitgenossen", der Generationen von Katholiken geprägt habe. Der evangelische württembergische Landesbischof Frank Otfried July dankte für Moltmanns kritische Inspiration. Moltmann gilt als einer der renommiertesten evangelischen Theologen. Seine zentralen Werke sind die 1964 erschienene "Theologie der Hoffnung" und die 2010 herausgegebene "Ethik der Hoffnung".