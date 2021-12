Kirche im Stuttgarter Westen verwüstet

In Stuttgart haben Unbekannte am Wochenende die Kirche am Feuersee verwüstet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, zerstörten die Täter auch Fenster mit hochwertiger Glasmalerei.

In Stuttgart haben Unbekannte den Innenbereich einer Kirche verwüstet. Die Kirche am Feuersee in Stuttgart ist derzeit für Renovierungsarbeiten eingerüstet. Die Polizei sucht Zeugen. SDMG Über zwanzig Fenster seien beschädigt worden. Zudem brachen die Eindringlinge Schränke auf und rissen Bänke aus der Verankerung. Sie warfen Regale um und schleuderten den Angaben zufolge Bibeln durch den Kirchenraum. Auch der Inhalt eines Feuerlöschers wurde demnach versprüht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Die Johanniskirche im Stuttgarter Westen ist derzeit für Renovierungsarbeiten eingerüstet. Die Polizei vermutet, dass sich die Unbekannten über das Baugerüst Zugang zur Kirche verschafft hatten.