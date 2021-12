Kinobetreiber in der Region befürchten weitere Einschränkungen

Die Kinobetreiber in der Region sind alarmiert. In den Traumpalast-Kinos ist die Besucherzahl durch die 2G-Plus-Regel nach eigenen Angaben schon stark zurückgegangen. Viele fürchten weitere Einschränkungen. Dass nur noch Genesene und Geimpfte mit Tests in die Kinos dürfen, fühle sich schon an wie ein Lockdown, sagte der Sprecher der Lochmann Filmtheaterbetriebe Tobias Mattl. An den Kinokassen würden schon jetzt viele Besucher ihren Unmut loswerden, da sie die Regeln gar nicht kennen würden. Weitere Verschärfungen sieht er kritisch, da Kinos gut belüftet seien und schon jetzt Abstand gehalten werde. Für viele in der Branche könnte ein weiterer Lockdown zur Existenzfrage werden. Lochmann Filmtheater mit Sitz in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) betreibt insgesamt neun Traumpalast-Kinos, dazu gehört auch das IMAX in Leonberg (Kreis Böblingen). Sie waren wegen der Corona-Pandemie schon neun Monate geschlossen.