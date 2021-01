per Mail teilen

Sieben Kinobetreiber in der Region haben sich wegen der Corona-Pandemie zu einer Initiative zusammengeschlossen. Ziel ist es Spenden zu sammeln. Das Bündnis heißt „Kino soll leben“ und wurde auf Initiative des Kino-Betreibers in Kornwestheim gegründet. Mit an Bord sind auch die Stuttgarter Innenstadtkinos.