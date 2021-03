Drei junge Männer stehen im Verdacht, ein elfjähriges Mädchen in einer Gemeinde im Landkreis Göppingen vergewaltigt zu haben. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Der Fall soll sich bereits am vergangenen Donnerstag ereignet haben. Zwei junge Männer hätten die Elfjährige angesprochen und in eine Wohnung gelockt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Dort sollen sich die drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren an dem Kind vergangen haben. Nach der Tat sei das Mädchen geflüchtet und hätte sich an eine vorbeifahrende Polizeistreife gewandt, so die Ermittler. Der 19-Jährige sei kurz darauf in der Nähe der Wohnung festgenommen worden, die beiden 18 Jahre alten Verdächtigen in der Wohnung.