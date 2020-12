Ein Mitarbeiter eines Kindergartens in einer Gemeinde im Kreis Ludwigsburg steht unter Missbrauchsverdacht. Der 37 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Auf einem Computer des Tatverdächtigen war kinderpornografisches Material entdeckt worden. Verantwortliche des Kindergartens und der Gemeinde verständigten die Polizei. Kripobeamte beschlagnahmten in den Wohnräumen des Verdächtigen Computer, Smartphones und weitere Datenträger. Den Ermittlern zufolge steht der 37-Jährige auch im Verdacht, in Chats vor Kindern sexuelle Handlungen vollzogen zu haben. Derzeit gebe es aber noch keine Hinweise darauf, dass aktuell im Kindergarten betreute Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch wurden.