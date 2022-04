Drei Kinderkliniken in der Region schmieden Allianz

Drei Kinderkliniken der Region haben eine Allianz gebildet, die durch eine verbesserte übergreifende Zusammenarbeit eine optimale flächendeckende Versorgung gewährleisten soll. So wollen die Klinken räumlichen und personellen Engpässen besser begegnen. Das Universitätsklinikum Tübingen, die Kreiskliniken Reutlingen und der Klinikverbund Südwest in Böblingen sind Teil des neuen Zusammenschlusses. Im Rahmen eines Krisengipfels haben die Verantwortlichen der Kinderkliniken diskutiert, wie durch ein überregionales Konzept maximale Flexibilität der Belegung gewährleistet werden kann. Die Kapazitäten einzelner Kinderkliniken seien in Zeiten mit Spitzenbelastungen, also im Herbst und Winter, bei zusätzlichen Belastungen wie der Pandemie und dem Fachkräftemangel rasch erschöpft. Insbesondere nachts und an den Wochenenden wollen die Kliniken enger kooperieren und so alle vorhandenen Kapazitäten ausschöpfen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.