Kinderimpfzentrum im Rems-Murr-Klinikum nimmt Betrieb auf

Das Kinderimpfzentrum am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden nimmt am Montag seinen Regelbetrieb auf, geprobt wurde bereits vergangene Woche. Termine für Kinder von fünf bis elf Jahren können über die Internetseite des Rems-Murr-Kreises gebucht werden. Die Anzahl der möglichen Termine in Winnenden hänge auch davon ab, wie viele Kinderärzte bereit sind, sich zu beteiligen, so das Landratsamt. Die Corona-Impfung erfolge mit dem Impfstoff von BioNTech, der in angepasster Form für Kinder freigegeben ist. 20.000 Dosen des Kinderimpfstoffs seien bestellt, teilte das Landratsamt weiter mit. Täglich können rund 200 Kinder in dem neuen Zentrum geimpft werden.