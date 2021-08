Schon vor der Pandemie hat es in BW zu wenig stationäre Behandlungsplätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gegeben. Corona hat die Lage noch verschärft. Das zeigt sich auch im Klinikum Esslingen.

Auf der Station der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Esslingen bemühen sich die Verantwortlichen darum, dass sich der Alltag für die kleinen Patienten möglichst normal anfühlt. Dabei herrscht hinter den Kulissen Dauer-Überlastung - die Corona-Pandemie hat das noch einmal verschärft. "Die Lage ist weiterhin stark angespannt, eigentlich wie in allen Kliniken in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Baden-Württemberg", sagt der Chefarzt der Station Gunter Joas. "Es gibt einen hohen Aufnahmedruck. Wir hatten Spitzen in der Belegung von bis zu 120 Prozent, aktuell sind wir bei 112 Prozent. Und die Teams arbeiten wirklich am Limit, sind aber toll und geben ihr Bestes. Und wir versuchen wirklich allen gerecht zu werden."

Spielbereich wird zum Notfallzimmer - Feldbett aufgebaut

Improvisieren gehört für die Therapeuten und Pflegekräfte zum Alltag. So wurde zum Beispiel in einem Raum, der eigentlich das Spielzimmer auf der Station ist, zeitweise ein Feldbett aufgebaut, um Platz für einen zusätzlichen Patienten zu schaffen.

Vor allem, dass die Schule wieder angefangen hat, mache sich jetzt im Klinikum Esslingen bemerkbar, sagt Gunter Joas. Viele Kinder seien überfordert damit, jetzt wieder voll funktionieren zu müssen. "Also wir haben so viele Not- und Krisenfälle vor allem als suizidale Krisen. Das kannten wir vorher auch schon bei älteren Jugendlichen. Jetzt werden die Kinder deutlich jünger, da kommen auch Zwölfjährige."

"Das ist nicht so, dass die wirklich tot sein wollen, sondern sie wollen einfach diesen unhaltbaren Zustand beenden."

In ihrer Notlage drohten manche Kinder einfach aus dem Fenster zu springen, so Joas. "Das nimmt einen schon mit."

Lange Warteliste für einen Therapieplatz

Vor sechs Jahren wurde der Therapiebereich im Klinikum Esslingen eröffnet. Seither gilt: Wenn einer der 26 Plätze frei wird, ist er sofort wieder belegt. Auch wenn vier neue Plätze dazukommen sollen – es stehen über 100 Kinder und Jugendliche auf der Warteliste – hängen fest, in einer Ausnahmesituation.

Mitte August lädt BW-Gesundheitsministerium zum Fachgipfel

Ein Landes-Fachgipfel Mitte August unter Federführung des baden-württembergischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration soll das Thema stärker in der Fokus rücken. "In der stationären und ambulanten psychiatrischen Versorgung müssen wir über möglichst schnelle Lösungen sprechen“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) vorab. Ziel ist es laut Ministerium, in der Folge des Gipfels eine Task-Force einzurichten, die das Thema "Psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Pandemie" weiter in den Blick nimmt.

Ulmer Mediziner fordert Vorbereitungen auf den Herbst

Besonders im Hinblick auf den Herbst fordert Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm, Vorbereitungsmaßnahmen auf die steigende Nachfrage nach Hilfe zu treffen: "Der Herbst steht uns bevor wir haben hoffentlich wieder Schulbesuche und es werden sich eine große Zahl von Kindern anvertrauen, wie es ihnen in dieser Zeit gegangen ist. Wir müssen jetzt nach vorn blicken und uns darauf vorbereiten, dass die Nachfrage nach Hilfe massiv steigen wird. Das ist jetzt die Herausforderung und auch die Lehre die man ziehen muss."