Spiel, Spaß und Spannung verspricht der Circus CIRCULI. Kinder und Jugendliche lernen hier das Artistenleben kennen. In den Ferien können sie Jonglieren, Zaubern, Springen und Leute zum Lachen bringen. Die jungen Leute trainieren in fünf Tagen mit erfahrenen Zirkusleuten Programmpunkte ein, die sie dann den anderen Jung-Akrobaten vorführen.

Kinder schnuppern Zirkusluft

In der kleinen Künstlerstadt die im nächsten halben Jahr neben dem Stadtteilbauernhof in Bad Cannstatt aufgebaut ist, stehen mehrere Zirkuszelte und Bauwagen, so können die Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 14 Jahren die Welt der Artisten kennen lernen.

Wir arbeiten sehr individuell mit den Kindern und schauen, was sind die Stärken des Einzelnen und wo kann sich das Kind noch entdecken. Manche merken, dass sie ganz tolle artistische Fähigkeiten haben, andere entdecken auch bei sich den Mut, sich vor eine große Gruppe zu stellen. Thomas Schäberle, Leiter des Circus Circuli

Die Zirkusstadt befindet sich zurzeit (Stand 18.8.2020) beim Stadtteilbauernhof - Bad Cannstatt. Nähere Informationen über die Kosten und den Ferienplan gibt es auf der Internetseite des Circus.