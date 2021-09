per Mail teilen

Bei einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit haben am Dienstagabend Rettungskräfte zwei verirrte Teenager entlang der A81 gesucht. Ein Mädchen schwebte in Lebensgefahr.

Der 14-jährige Junge und das 13-jährige Mädchen hatten nach dem Besuch eines Schnellrestaurants an einem Einkaufszentrum bei Ludwigsburg ihre Angehörigen aus den Augen verloren. Ihr Irrweg führte die beiden entlang der A81 in Richtung Asperg (Kreis Ludwigsburg). Dort verloren sie in einem kleinen Wald die Orientierung.

Mädchen stürzt und verliert das Bewusstsein

Der Junge setzte einen Notruf ab, das Mädchen geriet wohl in Panik, stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Dabei verlor sie das Bewusstsein. Mit einem Großaufgebot suchten Rettungskräfte auch mit einem Hubschrauber nach den beiden. Auch die Autobahn wurde laut Polizei teilweise gesperrt.

Erfolgreiche Reanimation

Gegen 22 Uhr entdeckte schließlich ein Feuerwehrmann die beiden Teenager in der Nähe von Asperg. Das Mädchen schwebte in Lebensgefahr, konnte aber erfolgreich wiederbelebt und in eine Klinik gebracht werden. Der 14-Jährige war bei der Odyssee unverletzt geblieben.