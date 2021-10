Demonstration gegen Maskenpflicht für Kinder

In Stuttgart haben am Sonntag verschiedene Initiativen unter dem Motto "Kidsfreedomday" gegen die Maskenpflicht für Kinder demonstriert. Die Regeln für Kinder und Jugendliche seien unverhältnismäßig, so die Veranstalter. Angemeldet waren 50 Personen, nach Angaben der Polizei waren aber deutlich mehr Menschen vor das Sozialministerium gekommen. Die Demonstration sei aber ruhig verlaufen. Die Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht erhitzt bundesweit die Gemüter. In Baden-Württemberg muss vom 18. Oktober an am eigenen Platz im Unterricht kein Mund- und Nasenschutz mehr getragen werden. Das hat das Kultusministerium am Freitag gegenüber dem SWR bestätigt. Der Deutsche Lehrerverband und die Bildungsgewerkschaft VBE bewerten das Vorgehen skeptisch.