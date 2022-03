Nach Brand in Stuttgart-West: Kleinkind erliegt seinen Verletzungen

per Mail teilen

Nach dem Brand Stuttgarter Westen, bei dem vor einer Woche eine 76-jährige Seniorin gestorben war, ist nun auch ein dreijähriger Junge seinen schweren Verletzungen erlegen.

dpa Bildfunk IMAGO / Andreas Gora

Ein Zeuge hatte vor einer Woche Rauch gesehen, der aus einer Dachgeschosswohnung im Stuttgarter Westen kam, und die Feuerwehr gerufen. Eine 76-jährige Seniorin konnte nur noch tot aus der verrauchten Wohnung geborgen werden. Die Obduktion ergab am Donnerstag, dass sie einer Rauchvergiftung erlag. Ein dreijähriger Junge wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Freitag erlag er seinen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Brandursache noch unklar

Bei dem Brand vor einer Woche hatte sich eine Person selbst von einem Balkon der Nachbarwohnung aus in Sicherheit gebracht. Wie die Feuerwehr mitteilte, versuchten die Einsatzkräfte Frau und Kind wegen eines Herz-Kreislaufstillstands wiederzubeleben. Auch ein Kindernotarzt sei dabei gewesen.

Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Die Ermittlungen laufen noch.