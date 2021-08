per Mail teilen

Auch nach der Entscheidung der Landesregierung für Heilbronn als Standort eines mit 50 Millionen Euro geförderten KI-Innovationsparks halten die unterlegenen Regionen Stuttgart, zu der auch die Stadt Böblingen gehört, Karlsruhe und Neckar-Alb an ihrer Zusammenarbeit beim Thema Künstliche Intelligenz fest. Böblingens Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne) schreibt in einer Mitteilung, dass es ihn sehr wundere, dass das Konzept der drei Regionen zum einem KI-Park die Landesregierung nicht überzeugen konnte. Das Konsortium hatte nach Belz Angaben Investitionszusagen in Höhe von knapp einer Milliarde Euro vorzuweisen. Bestehende Strukturen sollten daher auch weiterhin genutzt und ausgebaut werden. Darüber hinaus habe man bereits mit Ulm und Freiburg Gespräche über eine Kooperation zur Kommerzialisierung Künstlicher Intelligenz geführt. Heilbronn sei ebenfalls zur Zusammenarbeit eingeladen. Belz forderte das Land auf, flächendeckend die Anstrengungen zu Zukunftstechnologie KI finanziell zu fördern.