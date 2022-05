KfZ-Innung Stuttgart fordert mehr E-Fuels

per Mail teilen

Die KfZ-Innung der Region Stuttgart fordert eine schnelle Markteinführung von synthetischen Kraftstoffen. Diese könnten wie bisher schon bei E10 der Fall dem Sprit beigemischt werden und so für eine bessere Klimabilanz von Verbrenner-Motoren sorgen. Schließlich haben die rund anderthalb Millionen Pkw in der Region Stuttgart im Jahr 2019 fast fünf Millionen Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxid in die Luft geblasen. Das geht aus Berechnungen der KfZ-Innung Stuttgart hervor. Innungsgeschäftsführer Christian Reher fordert nun, die Beimischung von synthetischen Kraftstoffen schrittweise bis auf 100 Prozent zu erhöhen. Dann könnten auch Verbrenner-Motoren klimaneutral betrieben werden. Die sogenannten E-Fuels müssen dazu allerdings erst mit Öko-Strom hergestellt werden.