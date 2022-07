Wilhelma: Am Dienstag verlassen die letzten Orang-Utans den Zoo

Die Wilhelma in Stuttgart gibt seine letzten drei Orang-Utans ab. Damit enden über 60 Jahre Orang-Utan-Haltung im Zoologisch-Botanischen Garten. Karolin, Moni und Batak sollen am Dienstag in Zoos nach Belgien gebracht werden. "Es gibt nur lachende Augen", sagt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. "Alle Tiere konnten gleichzeitig vermittelt werden, und zwar in Zoos, die besser geeignete Gehege haben als die Wilhelma." Die Orang-Utans können noch bis Montagabend besucht werden. Doch auch danach gibt es eine kleine Hoffnung für Fans der asiatischen Affen. Kölpin kann sich vorstellen, in der Zukunft wieder Orang-Utans zu halten. Allerdings nur in einem neuen, artgerechten Asienhaus.