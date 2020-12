Im Kreis Böblingen wird es vor Weihnachten keine kostenlosen Corona-Schnelltests für die Bevölkerung geben. Das Deutsche Rote Kreuz hat die geplante Aktion abgesagt - aus mehreren Gründen.

Corona Schnelltest dpa Bildfunk picture alliance/dpa/KEYSTONE | Jean-Christophe Bott

Eigentlich wollte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Abend des 23. und am Vormittag des 24. Dezember an elf Standorten im Kreis Böblingen Corona-Schnelltests durchführen und rechnete mit 4.000 Interessenten. Warum daraus nichts wird? DRK-Sprecher Wolfgang Heubach nannte dem SWR mehrere Gründe für die Absage. Für ganz Baden-Württemberg stünden zuwenig Tests zur Verfügung (Laut DRK-Landesverband 80.000 Tests für 44 Landkreise - Stand 17.12.).

Problem für ehrenamtliche Helfer

Außerdem stelle der Lockdown und die nächtliche Ausgangssperre die ehrenamtlichen Helfer vor ein Problem. Das DRK wollte die kostenlose Test-Aktion auch abends anbieten. Ein Corona-Test sei nach 20 Uhr aber kein triftiger Grund, das Haus zu verlassen. Zudem seien die Testzentren im Kreis über die Feiertage geschlossen. Im Fall eines positiven Schnelltests hätte man hier aber noch einen PCR-Test machen müssen.

Kostenlose Tests in Göppingen und Geislingen

Das DRK Baden-Württemberg bekommt von der Landesregierung insgesamt 60.000 Schnelltests. Klar ist schon, dass vor Weihnachten an der EWS-Arena in Göppingen und an der Jahnhalle in Geislingen kostenlos getestet wird. Und klar ist auch, dass sich Interessenten vorher anmelden müssen. Und: Wer positiv getestet, müsse umgehend in Quarantäre, so das DRK.

Auch Malteser bieten Tests an - aber nicht im Kreis Böblingen

Auch der Malteser Hilfsdienst bietet kostenlose Schnelltests in der Region Stuttgart an. In Esslingen, Kirchheim/Teck, Nürtingen, Stuttgart und Uhingen können sich Menschen, die mit älteren, vorerkankten oder pflegebedürftigen Angehörigen Weihnachten feiern wollen, am 23. und 24.12. testen lassen.

Im Kreis Böblingen bieten aber auch die Malteser keine kostenlosen Tests an. Grund sei, dass man nicht nicht genügend Mitarbeiter dafür gefunden habe. Die Schnelltests würden vor allem von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt, die bereits in zahlreiche Hilfen zur Pandemie-Bekämpfung eingebunden seien.