Abkochgebot bei verunreinigtem Trinkwasser wohl bis Anfang kommender Woche

In Herrenberg müssen Bewohnerinnen und Bewohner ihr Leitungs-wasser weiterhin mindestens sieben Minuten lang abkochen – wenn sie es zum Trinken oder Kochen verwenden möchten. Der Landkreis hat noch keine Entwarnung gegeben. Am Donnerstag hatten die Behörden Kolibakterien im Trinkwasser festgestellt. Betroffen sind die Kernstadt Herrenberg und die Stadtteile Gültstein, Mönchberg du Kay. Eine Sprecherin des Landkreises teilte mit, das Abkochgebot werde voraussichtlich bis Anfang nächster Woche gelten. Jetzt wird das Wasser vorsorglich mit Chlor versetzt. Davon gehe keine Gefahr für Menschen aus. Als Brauchwasser kann das Leitungswasser in Herrenberg auch jetzt bedenkenlos benutzt werden – also für die Toilettenspülung oder als Gießwasser, allerdings nicht für Aquarien. Wie das Wasser mit Kolibakterien verunreinigt wurde, ist noch nicht bekannt.