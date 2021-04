„Wer unter dem Segel "Querdenker" auftaucht bei uns, der ist in Zukunft nach den Erfahrungen vom Karsamstag für uns unzuverlässig.“ So hat Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Clemens Maier bei einer Sondersitzung am Donnerstag das Aus für "Querdenken"-Demos in Stuttgart begründet. Der Veranstalter habe sich nicht, wie in der Vergangenheit, an die Vorgaben zum Infektionsschutz gehalten. Elf Mal habe die Stadt davor Veranstaltungen der "Querdenken"-Initiative bewilligt. Das Verbot von zwei Veranstaltungen am kommenden Samstag (17.04.) hat das Stuttgarter Verwaltungsgericht am Donnerstag bestätigt.