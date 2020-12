Im Rems-Murr-Kreis wird es kein zweites Impfzentrum geben. Das hat Gesundheitsminister Lucha entschieden und einer entsprechenden Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Gernot Gruber eine Absage erteilt. Gruber aus dem Wahlkreis Backnang zeigte sich von Luchas Entscheidung enttäuscht. Gruber hält ein zweites Impfzentrum im Rems-Murr-Kreis unter anderem deswegen für sinnvoll, weil viele Städte und Gemeinden vom geplanten Impfzentrum in der Waiblinger Rundsporthalle zu weit entfernt seien. Gesundheitsminister Lucha argumentierte in einem Brief, dass nur die sechs bevölkerungsreichsten Stadt- und Landkreise zwei Impfzentren bekommen. Der Rems-Murr-Kreis liege auf Platz sieben. Lucha wies außerdem auf die Nähe zu den Impfzentren in Stuttgart hin.