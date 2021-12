Keine Internationale Christfeier im Hauptbahnhof an Heiligabend

Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr an Heiligabend keinen Gottesdienst im Stuttgarter Hauptbahnhof geben. Das teilte die Evangelische Gesellschaft Stuttgart am Montag mit. Der Raum in der alten Schalterhalle, in der der Gottesdienst stattfinden sollte, ist von den Baumaßnahmen durch Stuttgart 21 betroffen. Er würde für höchstens 45 Personen ausreichen, wenn die notwendigen Sicherheitsabstände eingehalten werden. In den Vorjahren lag die Zahl der Teilnehmenden aber weit darüber. Die Stadtmission der Evangelischen Gesellschaft (eva) und ein Posaunenchor der Evangelischen Jugend Stuttgart hatten in den vergangenen Jahren dort am späten Abend zur Internationalen Christfeier eingeladen.