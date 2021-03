Das Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus sagt Viren und Keimen jetzt auch auf den Stühlen und Tischen der Patienten und ihrer Besucher verstärkt den Kampf an. Die neuen Stühle und Tische haben keine Spalten, keine Poren, keine Ritzen. Und auch eine ständige Behandlung mit Desinfektionsmitteln macht den neuentwickelten Kunststoffoberflächen offenbar nichts aus. Viren und Bakterien haben so fast keine Chance mehr. Das Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus ist eine der ersten Kliniken bundesweit, die auf den Möbeln der Patientenzimmer eine Keimreduzierung von 99,9 Prozent erzielen können. Gerade in Zeiten von Corona sei das besonders wichtig, so eine Klinik-Sprecherin.