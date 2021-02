Merkwürdiger Fund im Neckar: eine Kehrmaschine. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach zwei jungen Männern.

Ein Zeuge versetzte das Polizeirevier Esslingen gegen 21:30 Uhr in der Nacht auf Freitag in Alarmbereitschaft. Dieser hatte zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie mit der Aufsitzkehrsaugmaschine über die Konrad -Adenauer-Brücke in Esslingen fuhren. Die Kehrfahrt endete im Neckar, wo die Maschine versenkt wurde. Bei der aufwendigen Bergung war ein Abschleppdienst und die Feuerwehr beteiligt. Die Polizei fahndet jetzt nach zwei jungen Männern in dunkler Jacke und weißem Kapuzenpullover und nach dem Besitzer der Aufsitzkehrsaugmaschine.