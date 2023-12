per Mail teilen

Durch den Tod von Wolfgang Schäuble ist ein Sitz im Bundestag frei. Damit könnte der Stuttgarter CDU-Politiker Stefan Kaufmann nachrücken.

Der Sitz von Wolfgang Schäuble (CDU) im Bundestag ist nach seinem Tod unbesetzt. Der Deutsche Bundestag sieht vor, dass im Todesfall eines Abgeordneten der nächste Kandidat der Landesliste der Partei nachrückt. Laut Landesliste der CDU wird allem Anschein nach Stefan Kaufmann aus Stuttgart der Sitz von Wolfgang Schäuble angeboten werden. Final entscheiden wird das allerdings der Landeswahlausschuss.

Eine neue Chance für Stefan Kaufmann

Der Jurist Stefan Kaufmann saß bereits von 2009 bis 2021 im Parlament. In der Bundestagswahl im September 2021 trat der CDU-Politiker gegen Cem Özdemir von den Grünen an und verlor. Damit zog er nicht in den Bundestag ein. Auf der CDU-Landesliste ergatterte er den siebten Platz.

Der Stuttgarter CDU-Politiker Stefan Kaufmann könnte auf Wolfgang Schäuble im Bundestag folgen.

So wird der Nachrücker bestimmt

In den Regeln des Bundestags ist festgehalten, dass im Todesfall eines Abgeordneten der nächste Kandidat oder die nächste Kandidatin auf der Landesliste der jeweiligen Partei nachrückt. Mit dem Tod des CDU-Politikers Wolfgang Schäuble ist die CDU-Landesliste nun relevant. Die ersten sechs Plätze auf der Liste sitzen bereits im Bundestag. Auf Platz sieben steht Stefan Kaufmann. Laut Landesliste ist er demnach der Kandidat, der für Wolfgang Schäuble nachrücken wird. Dies muss allerdings erst offiziell vom Landeswahlausschuss verkündet werden. Nimmt er das Mandat an, darf er nachrücken.