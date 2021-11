Katzen-Café in Stuttgart trotz bürokratischer Hürden

Stuttgart ist um ein gastronomisches Angebot reicher. Ein Café bietet zu Kaffee und Kuchen Katzen zum Streicheln und Gucken. Vor der Eröffnung standen bürokratische Hürden.

Im Stuttgarter Katzen-Café gelten strenge Auflagen für das Tierwohl. SWR

Vier Katzen gehören zum Inventar eines neuen Stuttgarter Cafés. Zusätzlich zum gastronomischen Angebot bietet der Inhaber Daniel Di Stefano Gesellschaft der Tiere. In Abstimmung mit den Behörden wird den vier Katzen in dem Café ein artgerechtes Ambiente geboten. Neben einem Kratzbaum im Café, Schlafkörben und Laufflächen an der Decke, gibt’s auch einen Ruheraum. Diesen speziell für die Tiere vorgesehenen Rückzugsort nutzten die vier Katzen aber sehr selten, so Di Stefano.

Enge Vorgaben für Gäste im Katzen-Café

Für zweibeinige Gäste gelten zum Schutz der Katzen strenge Regeln: Wenn die Katzen schlafen, dürfen sie nicht geweckt werden. Das Hochnehmen der Katzen ist generell untersagt. Ebenso das Ziehen an den Ohren und an den Schwänzen. Die Katzen dürfen nicht mit Kuchen gefüttert werden – im Café sind deshalb spezielle Leckerlis für Katzen bereitgestellt. Fotografieren darf man sie nur ohne Blitz. Die Regeln waren zuvor in langen Beratungen mit den Behörden ausgearbeitet worden. Di Stefano: "Stuttgart tut sich etwas schwer mit dem Thema. Es gibt halt kein Gesetz im Tierschutz, das sowas vorsieht." Deshalb habe sich die Abstimmung unter anderem mit dem Gesundheitsamt oder dem Veterinäramt hingezogen.

Daniel Di Stefano hat mit seiner Frau auf Asienreisen Katzen-Cafés kennen und schätzen gelernt. Nun betreibt er selbst eines in Stuttgart. SWR

"Viel Kritik von selbst ernannten Tierschützern"

In sozialen Netzwerken erfahre das tierische Gastronomiekonzept viel Kritik, berichtet der Café-Betreiber. Er entgegnet: "Da gibt es tatsächlich viele selbst ernannte Fachtierärzte und Tierschützer. Denen möchte ich gerne sagen – nachdem ich auch die Sachkundeprüfung abgelegt habe und persönlich jetzt mittlerweile über zwanzig Jahre mit Katzen umgehe: Kommt gern vorbei, schaut's euch an! Überzeugt euch gerne selber von dem, wie die Katzen hier reagieren auf die Mitmenschen." Die Katzen würden sich sichtlich wohl fühlen, wie auch die Gäste, die das neue Angebot sehr positiv annehmen würden.