Die Stadt Stuttgart hat einen illegalen Zuchtbetrieb für Katzen aufgelöst. Einige kranke Tiere seien gerettet worden. Die Stadt spricht von einem Trend zu mehr gravierenden Fällen.

Illegale Zuchtbetriebe werden in Stuttgart immer mehr zum Problem. Darauf hat das Veterinäramt der Stadt Stuttgart am Mittwoch hingewiesen. Die Zahl der Tierschutzfälle sei in den vergangenen Jahren massiv gestiegen, so Jana Lohmann, Leiterin der Veterinärbehörde. Der Tiernotdienst und die Amtstierärzte hatten im Januar eine illegale Zucht aufgedeckt, die teilweise in Geschäftsräumen eines Produktionsbetriebs in einem Stuttgarter Gewerbegebiet lief.

Amtsärzte entdecken 22 kranke Katzen in illegalem Zuchtbetrieb

Bei einer Kontrolle waren die 22 Katzen der Rasse Britisch-Kurzhaar entdeckt worden. Alle waren den Angaben nach krank und mussten medizinisch behandelt werden. Die Haltung sei miserabel gewesen. Die 15 Kätzinnen und 7 Kater wurden ins Tierheim Stuttgart-Botnang gebracht. Ihr Alter wird mit neun Monaten bis sechs Jahren angegeben. Keines der Tiere war kastriert.

22 Katzen der Rasse Britisch-Kurzhaar musste die Veterinärbehörde der Stadt Stuttgart im Januar einer Züchterin wegnehmen, weil die kranken Tiere den Angaben zufolge unter schlechten Haltungsbedingungen litten. Fabrice Weichelt, Rechte: LHS.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Veterinäramt einschreiten muss. Im vergangenen Jahr hat die Behörde nach eigenen Angaben fast 300 Tiere gerettet. Besonders auffällig war ein Fall mit knapp 70 geretteten Chihuahuas. Bei zwei weiteren Kontrollen Mitte 2024 wurden insgesamt 18 Französische Bulldoggen aus zwei tierschutzwidrigen Zuchten fortgenommen, 14 davon waren Welpen.

Stadt Stuttgart warnt vor illegaler Zucht und Qualzuchten

Wer sich ein Haustier kaufen möchte, der sollte sich gut informieren, heißt es weiter. "Die illegale Zucht und Einfuhr von Hunden und Katzen floriert, unseriöse Anbieter präsentieren sich mitunter als vermeintlich verantwortungsvolle Züchter", so Lohmann. Die Leiterin der Veterinärbehöde rät, beispielsweise auch auf sogenannte Qualzuchten zu achten.

Denn was manche bei Katzen nett finden, wie beispielsweise Faltohren oder weißes Fell und blaue Augen, gehe auf Gendefekte zurück, unter denen die Tiere leiden. Geknickte Ohren weisen demnach auf einen erblich bedingten Knorpelschaden hin, der auch Gelenkserkrankungen mit sich bringen könne. Weiße Katzen seien häufig taub.

Tierheim pflegt und vermittelt Haustiere

Gerettete Tiere - wie die 22 Katzen - werden in der Regel von Tierheimen aufgenommen und gepflegt. Doch diese stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Das gilt auch für das Stuttgarter Tierheim, sagt Sprecherin Petra Veiel: "Gerade wenn so viele Hunde oder Katzen auf einmal zu uns kommen, sind wir besonders gefordert und hoffen, dass sich genügend interessierte Tierfreunde melden." Und sie ergänzt: "Bei uns warten nicht nur die 22 Britisch-Kurzhaar-Katzen, sondern auch viele andere Haustiere auf neue Besitzerinnen und Besitzer."