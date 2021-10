Katholische Kirche mietet Camper und fährt in die Stadtviertel

Die Menschen müssen nicht in die Kirche kommen, sondern die Kirche kommt zu den Menschen - das ist das Ziel von Katholikinnen und Katholiken aus Böblingen und Sindelfingen (Kreis Böblingen). Sie haben deshalb einen Camper-Bus gemietet. Mit ein paar Stühlen und Kaffee oder Tee an Bord touren die Haupt- und Ehrenamtlichen der Katholischen Kirche künftig durch den Kreis Böblingen. Das Ganze heißt „AnsprechBarMobil“. Es geht darum, sich aus den Kirchenräumen hinaus zu wagen und mit dem flexiblen Begegnungscafé neue Dialoge, Verständigung und Zusammenhalt zu ermöglichen, so das Katholische Dekanat Böblingen in einer Mitteilung. Der Bus soll verschiedene Städte und Gemeinden anfahren und mit unterschiedlichen Akteuren Aktionen gestalten. Startschuss ist am Sonntag an der Kirche St. Joseph in Sindelfingen.