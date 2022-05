27.000 Menschen bei Katholikentag in Stuttgart

27.000 Menschen haben am Katholikentag in Stuttgart teilgenommen. 2018 waren es noch 90.000. Veranstalter machen Missbräuche und Corona verantwortlich - und betonen Reformwillen.

Schwerwiegende Krisen innerhalb der Kirche und der Welt prägten den 102. Katholikentag in Stuttgart. Mit 27.000 Besucherinnen und Besuchern brach die Zahl der Teilnehmenden drastisch ein. Der letzten Katholikentag 2018 zog noch 90.000 Christinnen und Christen nach Münster. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) sieht die Ursachen in den Missbrauchsskandalen der Kirche, aber auch in der Corona-Pandemie. Trotzdem blickt es positiv auf das Kirchenfest.

ZdK-Präsidentin Irme Stetter Karp: Kirchentag ein Ort notwendiger Reformen

"Die Kirche ist herausgefordert durch eine eigene Krise in einer Zeitenwende" , sagte die ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp bei einer Bilanzpressekonferenz am Samstag. Seit 2010, als die Missbrauchsskandale ans Licht rückten, sei das ZdK mit Reformen beschäftigt. Der synodale Weg mache Hoffnung auf Veränderungen. Er fördere aber auch Erkenntnisse zutage, wie tief die Kirche in der Krise stecke. Der Kirchentag sei ein Ort, an dem notwendige Reformen in Kirche und Gesellschaft ins Wort gebracht würden, so Stetter-Karp. Der Synodale Weg beschreibt die innerkirchliche Debatte um Reformen infolge der Missbrauchskandale in der Kirche.

Der Katholikentag widmete sich auch dem Krieg in Osteuropa. Ein gerechter Friede dort sei nur wiederherzustellen, wenn sich die Ukraine erfolgreich verteidigen könne. "Dafür braucht sie Hilfe und Unterstützung. Wir können nicht tatenlos zusehen", so Stetter-Karp.

Chance auf Weihe von Frauen zu Diakoninnen

Gebhard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, forderte Katholikinnen und Katholiken bei der Bilanzpressekonferenz dazu auf, in der Kirche zu bleiben und sich für Veränderungen einzusetzen. Er setze sich ein für eine streitbare Kirche, in der verschiedene Meinungen Platz fänden. Die Kirche müsse Frauen ermöglichen, sich stärker einzubringen.

Fürst sieht etwa Chancen für die Weihe von Frauen zu Diakoninnen. Das Thema werde beim Synodalen Weg besprochen. Er habe die "verhaltene Hoffnung" auf eine Mehrheit in der Bischofskonferenz. Er wisse vom Leiter der Glaubenskongregation, dass diese Frage im Vatikan "offen" behandelt werde. "Wir sollten daran festhalten", sagte Fürst, warnte aber zugleich vor zu hohen Forderungen der Reformbewegungen: "Nicht alles, was erwartet wird, kann auch erfüllt werden. Und wenn man die Erwartungen überfrachtet, werden wir in Rom nur Angstreaktionen auslösen."

Bätzing: Putins Krieg fordert kirchliches Engagement heraus

Menschen erwarteten von der Kirche konkrete Schritte, die wolle man gehen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing. Der Missbrauchsskandal und Reformen hätten Menschen beim Katholikentag beschäftigt. Damit gingen Fragen zur Rolle der Frau in der Kirche, Sexualtiät aber zur Machtverteilung einher. Aber auch "Putins Krieg und den Hunger, den er über die Welt legt", wird das weltweite Engagement der Kirche herausfordern.