Katholikentag in Stuttgart: Fest des Glaubens trotz Krieg und Corona

30.000 Menschen werden beim Katholikentag in Stuttgart erwartet. Themen werden auch der Ukraine-Krieg und Corona sein, hieß es bei der Programmvorstellung. Es soll aber auch gefeiert werden.

Der 102. Katholikentag in Stuttgart versteht sich als Forum. Im Mittelpunkt des Austauschs stehen wichtige religiöse wie politische Gesellschaftsfragen. Bei den Veranstaltungen soll schwerpunktmäßig auf aktuelle Themen eingegangen werden.

Themen beim Katholikentag: Corona, Ukraine und Gerechtigkeit

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, sagte bei der Programmvorstellung am Montag: Es gelte Fragen nach den Menschenrechten und ihrer Durchsetzbarkeit angesichts des Ukraine-Krieges ebenso zu diskutieren wie die Folgen von zwei Jahren Corona-Pandemie.

Zudem müssten Perspektiven von Zusammenhalt und Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft sowie die Abgründe und Aufbrüche in der katholischen Kirche in den Blick genommen werden.

Katholikentag-Programm nur online

Neu ist, dass es das Programm nicht mehr als ein dickes Heft gibt, sondern nur digital – zum Herunterladen auf der Internetseite des Katholikentages sowie als App.

Ob Bundeskanzler Scholz nach Stuttgart kommt, ist noch offen

Trotz dieser zahlreichen Herausforderungen warb Gebhard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dafür, auf dem Stuttgarter Katholikentag auch ein "Fest zu feiern". Das ZdK als Ausrichter erwartet rund 30.000 Präsenzgäste in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden auch zahlreiche Ministerinnen und Minister aus Bund und einigen Bundesländern erwartet. Die Teilnahme von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist noch offen.