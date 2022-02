Deutscher Katholikentag 2022 in Stuttgart findet in Präsenz statt

Der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart soll in Präsenz stattfinden. Das bestätigte am Montag Katholikentag-Sprecher Stephan von Kolson gegenüber dem SWR - genau 100 Tage vor dem offiziellen Start am 25. Mai. Bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Treffen, veranstaltet vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), wird wegen der Corona-Pandemie die 2G-Regel gelten. "Wir empfehlen aber auch tägliche Schnelltest", sagte von Kolson. Die Veranstaltungsorte wolle man zudem nur zu 50 Prozent auslasten. Laut Veranstalter kommen zu Katholikentagen üblicherweise für fünf Tage mehrere zehntausend Besucher zusammen. Das letzte Treffen fand 2018 in Münster statt. 2020 hatte kein Katholikentag stattgefunden wegen des Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt.