Die Impfungen mit Astrazeneca waren in Deutschland bis gestern ausgesetzt. Das war die richtige Entscheidung, sagt die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Karin Maag (CDU) im Interview.

Die Stuttgarter CDU-Politikerin Karin Maag dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Gregor Bauernfeind

SWR-Moderatorin Verena Neuhausen: Frau Maag, wie halten Sie es mit dem Impfen? Sind Sie schon geimpft?

Karin Maag: Ich bin noch nicht dran, aber wenn ich denn dran bin, lasse ich mich auch gerne impfen. Auch mit Astrazeneca.

Haben Sie keine Angst?

Maag: Nein.

Gesundheitsminister Spahn hat die Impfung ausgesetzt - gerade als dieser Impfstoff sein anfänglich negatives Image loszuwerden schien und der lang angekündigte "Impf-Turbo" ansprang. War das die richtige Entscheidung?

Es war die richtige Entscheidung. Wir hatten gestern eine Sitzung des Gesundheitsausschusses dazu. Da war auch der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts. Das ist unsere Impf-Überwachungsbehörde. Der hat uns erklärt, es sei bei den gemeldeten Vorkommnissen in Deutschland ein Muster erkennbar. Und deswegen hat das Paul-Ehrlich-Institut am Montag als reine Vorsichtsmaßnahme empfohlen, die Impfungen auszusetzen. Im Zweifel für die Sicherheit!

Viele sagen ja: Ich würde das gerne selber entscheiden - von mir aus mit meinem Arzt. Warum ging das in diesem Fall nicht?

Maag: Weil der Arzt das noch nicht weiß. Selbstverständlich muss es künftig weiterhin jeder für sich selber entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass bei jedem Beipackzettel auf bestimmte Risiken hingewiesen wird. Und dann entscheidet sich derjenige, bei dem das Impfen ansteht.

Sie kandidieren hier in Stuttgart für die Bundestagswahl 2021 im September. Ist die große Unzufriedenheit mit dem ganzen Thema Impfen, - diesem Chaos, was da viele sehen - ist das eine Last für Sie? Dass Ihnen vielleicht auch angehängt wird, was eigentlich Merkel oder Spahn gilt?

Maag: Also ich finde ja, der Begriff Chaos wird viel zu inflationär verwendet. Ja, es läuft in Teilen nicht gut. Keiner ist in irgendeiner Form allein daran schuld, weder der Minister noch die Kanzlerin, auch nicht die Bundesländer. Und die Vielstimmigkeit ist natürlich etwas, was bei der Bevölkerung schlecht ankommt. Wir haben keine einheitlichen Vorgaben. Das ist ein großer Teil des Problems. Und ich will nicht verkennen, dass es auch so war, dass auf Bundesseite - also konkret auch beim Minister -natürlich etwas angekündigt wurde, was dann nicht eingehalten werden konnte. Ich halte es für nicht so schlimm...

Stichwort: Schnelltests

Maag: Die Schnelltests wurden für den 1. März angekündigt, am 8. März waren sie dann da. Aber das trägt jedenfalls nicht zur klaren Einheitlichkeit von Entscheidungen bei.

Ist das nun eine Last für Sie oder gerade die Herausforderung für den kommenden Wahlkampf?

Maag: Ich habe nie Last, ich habe nur Herausforderungen (lacht).

Wann, glauben Sie, sind Sie mit impfen dran?

Maag: Ich bin in Prio-Gruppe III als Teil eines Verfassungsorgans. Ich gehe mal davon aus, dass ich im Mai dran bin. Mai oder Juni, so ungefähr.