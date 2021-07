Das bei dem Unwetter Ende Juni demolierte Kupferdach der Stuttgarter Oper wird als Mahnmal erhalten bleiben und an den Klimawandel erinnern. Es könnte als Skulptur neben dem Opernhaus stehen.

Der Finanzminister von Baden-Württemberg Danyal Bayaz (Grüne) sagte am Freitag in einem Videobeitrag auf Twitter, mit dem zerknüllten Dach wolle man an den fortschreitenden Klimawandel erinnern. Das Kupferknäuel soll nach seinen Worten neben dem Opernhaus als Skulptur platziert werden.

Beim Finanzministerium seien viele Ideen eingegangen, was man mit dem Dach machen könne, erklärte Bayaz in seiner Videobotschaft. "Eine die immer wieder kam, war, das Dach einfach liegen zu lassen als Mahnmal gegen die Klimakrise." Er finde die Idee richtig gut, denn sie habe eine starke Symbolkraft.

Zusammengeknüllt am Eckensee: ein Teil des Kupferdaches des Stuttgarter Opernhauses ist Ende Juni bei einem schweren Unwetter in der Landeshauptstadt von Stürmböen in die Tiefe gerissen worden. Nun wird seit Montag (12.7.) der Vorschlag diskutiert, das Dachstück zu einem Denkmal zu machen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

"Erinnerungsort für dieses in vielerlei Hinsicht schwierige Jahr"

In einem offenen Brief an Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Finanzminister Danyal Bayaz (beides Grüne) und Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hatten SPD-Politiker das Kupferknäuel als "Erinnerungsort für dieses in vielerlei Hinsicht schwierige Jahr" ins Spiel gebracht. Das Objekt habe eine skulpturenhafte kraftvolle Ausstrahlung, heißt es in dem Schreiben des SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir und des Stuttgarter Gemeindefraktionsvorsitzenden Martin Körner.

Das seit längerem marode Dach stammt aus dem Jahr 1911

Bei dem Unwetter am 28. Juni in Stuttgart war ein Teil des Dachs durch die heftigen Böen abgedeckt worden. Kupferteile waren auf den Vorplatz des Opernhauses gestürzt. Das Dach stammt aus dem Jahr 1911 und galt bereits vor dem Sturm als marode. Das Opernhaus, auch bekannt als Littmann-Bau, soll für einen Milliardenbetrag saniert werden.