Nachtleben in BW: Land startet Kampagne für mehr Sicherheit von Frauen

Das Land will die Sicherheit von Frauen im Nachtleben erhöhen. Deshalb startet das baden-württembergische Sozialministerium die Kampagne "nachtsam. Mit Sicherheit besser feiern". Dabei werden die Beschäftigten in Einrichtungen des Nachtlebens wie Clubs und Bars gezielt geschult zu Themen wie sexuelle Belästigung, Bedrohung sowie Grenzüberschreitungen. "Jeder Nachtclub, jede Bar und jede Gastronomieeinrichtung, aber auch jede Veranstalterin und jeder Veranstalter von öffentlichen Festen kann zur Sicherheit von Frauen beitragen," so Staatssekretärin Ute Leidig (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart. Die Kampagne soll helfen, sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen künftig zu verhindern. Den Auftakt zur Kampagne macht die Stadt Stuttgart. Derzeit beteiligen sich laut Sozialministerium mehr als 20 Betriebe in der Landeshauptstadt. Weitere Großstädte im Land sollen eingebunden werden. Das Projekt wird von der Beratungsstelle Frauenhorizonte Freiburg entwickelt und koordiniert.