Nachdem Kakadu Elvis am Samstag geklaut wurde, krächzt er heute wieder durch den Tierfutter-Laden. Offenbar hat ihn der Dieb zurückgebracht. War es der Druck in sozialen Medien?

Kakadu Elvis ist seit Montag wieder im Tierfutter-Laden ZOO & Co in Murr (Kreis Ludwigsburg). Am Samstagnachmittag soll ein etwa 70-jähriger Mann den Kakadu aus seinem Käfig gestohlen haben, wie die Chefin des Ladens, Jasmin Wullner, berichtet. Sie glaubt, dass Elvis zurückgegeben wurde, weil der Dieb dem Druck aus sozialen Netzwerken nachgegeben hat.

Täter hinterlassen eine klare Spur

Offenbar hatten die Täter den Vogel-Diebstahl geplant. Laut der Besitzerin waren sie mitten am Tag in den vollen Laden gekommen und hatten sich am Käfig mit der Aufschrift "UNVERKÄUFLICH" zu Schaffen gemacht.

"Ich geh davon aus, dass den jemand gesehen hat und toll fand und dann die Entführung geplant hat."

Doch dabei muss Elvis sich gewehrt haben. Am leeren Kakadu-Käfig klebt Blut. Von diesen Spuren hat die Polizei bereits am Samstag Proben genommen. "Ich hab sofort gemerkt, dass Elvis weg ist", sagte Jasmin Wullner dem SWR am Montag. Einen möglichen Täter konnte sie dennoch nicht sehen.

Facebook-Community wird aktiv

Doch auf Facebook melden sich Menschen, die gesehen haben wollen, wer Elvis eingepackt haben soll. Mehrere Kommentare sprechen von zwei Personen. Ein etwa 70-jähriger Mann soll Elvis aus seinem Käfig und unter seinen Mantel geschoben haben. Begleitet wurde er laut den mutmaßlichen Zeugen von einer etwa 30-jährigen Frau.

"Unfassbar!! Ich hoffe, lieber Elvis, du hast kräftig gebissen, weiter so, halte durch und komm unbeschadet zurück!"

Am Montag gegen 8.15 Uhr erreicht Jasmin Wullner der erlösende Anruf. Eine Kollegin findet Elvis auf dem Parkplatz, als sie für ihre Schicht am Tierfutter-Laden ankommt. Aus dem Karton, in dem er scheinbar transportiert wurde, hat er sich bereits herausgebissen.

Scheinbar wurde Elvis in diesen Karton gepackt um ihn wieder zum Tierfutter-Markt zu transportieren. Damit war der Kakadu offenbar nicht einverstanden. Jasmin Wullner

Blutspuren an dem Karton lassen außerdem darauf schließen, dass der Schnabel des weißen Kakadus auch bei dem Dieb nochmal zum Einsatz kam.