Kältebusse in Esslingen: So wird Obdachlosen vor Weihnachten geholfen

Wenn die Temperaturen unter Null fallen, sind die Kältebusse im Einsatz für die Obdachlosen. Die Helfer sind froh, wenn sie möglichst wenige antreffen.

In Esslingen ist es aktuell in den Nächten schneidend kalt. Andreas Max Günther und Antje Diehl vom Deutschen Roten Kreuz sind mit dem Kältebus im Einsatz. Im Vorraum eines Parkhauses werden sie fündig: Zwei Männer liegen auf Decken auf dem Boden, eingehüllt in Schlafsäcke, die Mützen tief ins Gesicht gezogen. Einer schläft. Der andere freut sich über den heißen Tee und die Pilzsuppe, den die beiden ehrenamtlichen Helfer ihm anbieten. Als er hört, dass er auch eine Isomatte haben kann, nimmt er die dankbar an.

In einem Parkhaus geben die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Esslinger Kältebusses einem Obdachlosen eine warme Suppe. SWR

In Esslingen sind zurzeit 20 Obdachlose gemeldet

Die beiden Männer werden in dieser Nacht die einzigen bleiben, die der Kältebus versorgt. An anderen typischen Aufenthaltsorten, an die sie sich in den kalten Nächten zurückziehen, ist gerade niemand - im Vorraum einer Bank oder am Bahnhof zum Beispiel. Und darüber sind die Helfer froh, denn es bedeutet, dass die Obdachlosen sich andere, hoffentlich wärmere Plätze zum Übernachten gesucht haben.

"Ich bin immer froh, wenn ich niemand finde und hoffe dann, dass sie irgendwo sind, wo es warm ist."

Manche wollen aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht an diese Orte, wie den sogenannten Wärmebunker, und bleiben lieber draußen. Für die ist der Kältebus eine große Hilfe.

Spenden und Heißes für die Obdachlosen

Der Esslinger Kältebus ist gut ausgestattet: Im Kofferraum sind Thermosflaschen mit heißem Wasser, verschiedene Teesorten, heißer Kaffee, kleine Dinge zu essen. Andreas Max Günther zeigt auf mehrere Kisten: "Wir haben Kleidung dabei, die gespendet worden ist, auch Isomatten, und zur Not können wir auch Erstversorgung leisten, falls da tatsächlich schon jemand Probleme medizinischer Art hat."

Der Esslinger Kältebus startet auf die nächtliche Tour, um Obdachlose zu versorgen. Der Kofferraum ist gefüllt mit warmen Getränken, Essen, Kleidung und Isomatten. SWR

Kleiderspenden oder Schlafsäcke willkommen

Nach einer langen, kalten Nacht beenden Andreas Max Günther und Antje Diehl ihren Einsatz zufrieden. Sie konnten helfen und sind froh, dass nur wenige Obdachlose bei dieser Kälte draußen ausharren. Für die nächste Tour mit dem Kältebus sind sie schon eingeteilt. "Ich bin stolz, hier helfen zu können", sagt Günther. Ihm wäre jetzt noch wichtig, "dass wir Leute haben, die uns unterstützen, die spenden oder Sachen zur Verfügung stellen." Warme Kleidung, Schlafsäcke oder Isomatten werden immer gebraucht.