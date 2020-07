Am Tag der Halbjahreszahlen herrscht Ungewissheit bei vielen Mitarbeitern des Stuttgarter Autobauers Daimler. Konzernchef Ola Källenius bleibt hingegen zuversichtlich.

Der Vorstandsvorsitzende von Daimler, Ola Källenius, hat sich am Donnerstag im SWR zu den Folgen der Corona-Pandemie für die Mitarbeiter des Konzerns geäußert. Zunächst war geplant, 1,4 Milliarden Euro an Personalkosten bis zum Jahr 2022 einzusparen. Die Zeitspanne werde nun bis 2025 ausgedehnt.

Konzern kämpft mit "beispielloser Wirtschaftskrise"

Betriebsbedingte Kündigungen dürften nur als allerletztes Mittel betrachtet werden, so Källenius. Dabei müsse man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen. "Jetzt haben wir eine fast beispiellose Wirtschaftskrise, die durch Covid-19 ausgelöst wurde. Das ist der Grund, warum wir die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern wieder aufgenommen haben", sagte der Vorstandsvorsitzende weiter. Das gemeinsame Ziel sei nun, dieses letzte Instrument zu vermeiden.

Källenius nannte keine genaue Zahl

In den Medien wurde am Mittwoch über Stellenstreichungen von bis zu 30.000 Mitarbeitern spekuliert. Genaue Zahlen wollte Källenius im SWR nicht nennen. Es sei nicht sinnvoll, jetzt über eine einzelne Zahl der Stellen zu sprechen, sondern es werde 1,4 Milliarden plus. "Da sind wir jetzt in Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern und werden da gute Lösungen finden", versicherte Källenius. Die Lösungen sollten dann vor allem sozialverträglich sein.

Daimler im zweiten Quartal mit Milliardenverlust

Die Corona-Krise hat Daimler tief in die roten Zahlen gestürzt. Im zweiten Quartal fuhr der Konzern wie erwartet auch unter dem Strich ein dickes Minus ein. Der auf die Aktionäre entfallende Verlust lag bei rund zwei Milliarden Euro, wie Daimler am Donnerstag mitteilte. Er war damit sogar noch deutlich größer als vor einem Jahr, als Daimler wegen milliardenschwerer Rückstellungen für die Dieselaffäre und Airbag-Rückrufen vorübergehend in die Miesen rutschte. Auch der Umsatz ging deutlich um 29 Prozent auf 30,2 Milliarden Euro zurück.