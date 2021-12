Stuttgarter Innenstadt: Erneut Einbruch in ein Juweliergeschäft

Innerhalb von zwei Wochen ist zweimal in Juweliergeschäfte in der Stuttgarter Innenstadt eingebrochen worden - die Ermittler prüfen einen Zusammenhang. Der zweite Einbruch hatte sich am Mittwochmorgen ereignet. Die Einbrecher schlugen kurz nach 2 Uhr die Scheibe des Juweliergeschäftes ein. Einer der Einbrecher griff den Schmuck aus der Auslage, ein weiterer Täter soll in den Laden eingestiegen sein und Bargeld aus der Kasse sowie auch Schmuck und Uhren gestohlen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend seien die Täter zu Fuß geflüchtet. Der Wert der Beute soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.