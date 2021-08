Die Polizei musste in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) einen jungen Rehbock aus dem Zufluss des Wasserkraftwerks retten. Das Tier wurde wegen der starken Strömung immer wieder in Richtung des Kraftwerks gezogen, konnte sich dann aber zunächst selbst an Land retten. Wegen gefährlicher Nähe zur Bundesstraße musste der Rehbock in Richtung der Felder getrieben werden. Als ihm dort ein Zaun den Weg versperrte, sprang das Tier wieder in den Zufluss des Wasserwerks. Ein Beamter konnte den Rehbock schließlich aus dem Wasser ziehen und der Feuerwehr übergeben.