14-Jähriger in U-Haft wegen Verdacht auf versuchten Totschlag

Der Vorwurf lautet Verdacht auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. In diesem Fall, so die zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart, ist auch bei Jugendlichen eine Festnahme zulässig. Der 14jährige ist polizeibekannt. Seine Opfer, einen 17 und einen 19jährigen, hat er in der Mittwochnacht bei einem Streit in Esslingen mit einem Messer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige 14-Jährige wurde nach kurzer Fahndung in Esslingen festgenommen. Ob er in Haft bleibt, entscheidet heute ein Haftrichter.