In Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Donnerstag ein 17-Jähriger durch eine Lichtkuppel in ein Schwimmbad gestürzt. Der Jugendliche war mit drei Anderen gegen 22 Uhr auf das Dach der Schwimmhalle geklettert. Als er über eine Lichtkuppel lief, brach diese ein. Der 17-Jährige fiel etwa vier Meter in den Duschbereich. Die Feuerwehr konnte den Jugendlichen retten. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die drei anderen Jugendlichen mussten mit einer Drehleiter vom Dach der Schwimmhalle geholt werden. Alle vier müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen.