Jugendliche löst Feuerwehreinsatz in Einkaufszentrum aus

Eine 17-jährige Jugendliche hat in Böblingen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst und Beamte bedroht. Nach Polizeiangaben versteckte sich das Mädchen am Donnerstagabend trotz Hausverbots nach Ladenschluss in einem Einkaufszentrum. Später schlug sie einen Brandmelder ein und löste damit einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Als die Polizei eintraf, bedrohte die 17-Jährige die Beamten mit einer Schere. Bei einer Durchsuchung wurde eine Klinge eines Teppichmessers in ihrer Hosentasche gefunden. Das Mädchen muss mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Missbrauch des Notrufs rechnen.